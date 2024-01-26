Посадовця Волинського облавтодору викрито на одержанні неправомірної вигоди

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури на корупційній схемі викрито посадовця керівного складу державного підприємства державного підприємства «Волинський облавтодор».

Наразі йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав від підприємця щомісячні хабарі у визначеному розмірі за оренду належного держпідприємству приміщення без будь-яких дозвільних документів та її продовження.

Посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора