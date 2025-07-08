Посадовиця Івано-Франківської міськради безпідставно преміювала своїх родичів

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала подання директору Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради в порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».

Подання внесено у зв’язку з притягненням до відповідальності директорки одного із закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади. Її визнано винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією за ч.ч.1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом суд виніс щодо посадовиці 6 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів на 15 300 гривень.

Встановлено, що з липня 2023 року по грудень 2024 року, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, посадовиця видала низку наказів про преміювання своєї дочки, яка також працює у вказаному закладі. Унаслідок цих дій остання безпідставно отримала понад 320 тис. грн премій.

У поданні прокуратури ініційовано проведення службового розслідування, встановлення причин і умов, які сприяли вчиненню правопорушення, та вжиття заходів для їх усунення.

Івано-Франківська обласна прокуратура