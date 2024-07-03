Посадовиця Оболонської РДА столиці щомісяця отримувала ₴42 000 хабаря від підприємця за безперешкодну роздрібну торгівлю

Протиправну діяльність заступниці начальника відділу контролю за благоустроєм Оболонської РДА викрили слідчі Шевченківського управління поліції за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олена Яремчук, правопорушниця вимагала від підприємця неправомірну вигоду за розміщення торгівельних місць та безперешкодного ведення роздрібної торгівлі на території Оболонського району:

«Чоловік мав сплачувати 7 000 гривень за кожне місце, при цьому оплату здійснювати наперед, в перших числах кожного місяця. Загалом зловмисниця погодила підприємцю шість торгових точок, за які він мав сплачувати 42 000 гривень. Ми задокументували перший «платіж» за червень у розмірі 21 тисячі гривень та у подальшому затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час передачі їй 42 тисяч гривень за новий місяць».

Затриманій повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України ( Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва