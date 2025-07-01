Посадовиця заводу придбала трансформатори майже на мільйон гривень дорожче ринкових цін

За процесуального керівництва Дніпровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 30 червня повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України заступнику головного інженера з енергозбереження і забезпечення енергоносіями Павлоградського механічного заводу ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова».

Під час слідства, яке проводять слідчі ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу УСБУ в Дніпропетровській області зʼясовано, що посадовець в інтересах одного із ТОВ при проведенні закупівлі товарів сформувала завищену вартість трансформаторів (400кВА, 630кВА, 1000кВА), достовірно знаючи, що їх ринкова ціна є значно меншою.

Також, зловживаючи службовим становищем, визначила Товариство таким, що запропонувало найнижчу цінову пропозицію, що й стало підставою для укладання договорів поставки за завищеною ціною. У результаті протиправних дій підозрюваної державі спричинено майнову шкоду у виді надмірно сплачених бюджетних коштів у розмірі понад 968 тис. грн.

Досудове розслідування триває. Готується до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Офіс Генпрокурора