Пособницю окупантів, яка сдавала позиції ЗСУ, ув’язнили на 8 років

Добропільський міськрайонний суд Донецької області визнав місцеву жительку винною у сприянні терористичній організації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 грудня.

За матеріалами справи, 27 лютого 2022 року обвинуваченав мережі Instagram вийшла на зв’язок зі знайомою. При цьому знаючи, що співрозмовниця оголошена в розшук за посягання на територіальну цілісність України і є учасницею терористичної організації «ДНР». Попри це, жінка вирішила добровільно інформувати її про розміщення підрозділів українських військових.

4 березня громадянка надіслала текстове повідомлення: «У нас еще один БП появился, на выезд с города, там где зустрич. Трасса на крамаху», «Там еще улицы Одесская, Кронштадская, суворова», «и там недалеко БП, возле зустричи», тобто назвала розташування блокпостів ЗСУ.

9 березня обвинувачена написала учасниці «ДНР»: «Если ты о детях, которые в музыкальной школе с нациками?? то дети как ходили, так и ходят в школу», «я тебе сказала, что дети вместе с нациками в одном здании, что учителя просили дать им другое заведение, но не разрешили нацики и дети там и остались ходить на занятия», «через дорогу от пятой», «я тебе говорила, где муз школа, и там где ДК недалеко от твоего дома…», «нет, БП по городу разбросаны, уже говорила где». Таким чином жінка розголосила дислокації військовослужбовців ЗСУ в навчальному закладі і місцевому будинку культури.

У судовому засіданні зловмисниця вину визнала. Відомо, що вона раніше несудима і працювала електромонтером в АТ «ДТЕК «Донецькі електромережі».

Суд призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

У списку особистих речей, які повертаються засудженій, – фляга з символікою СРСР, так звана «георгіївська стрічка» і два значки із символікою СРСР та УРСР.