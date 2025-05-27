Поставили до війська спальники низької якості на ₴30 млн. – судитимуть директора підприємства та військовослужбовця

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальні акти стосовно директора підприємства з Кривого Рогу за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України) та старшого офіцера служби контролю якості речового майна однієї з частин НГУ за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор підприємства уклав з військовою частиною НГУ контракт на виготовлення та постачання 20 тис спальних мішків для військовослужбовців. Відповідно до контракту якість товару повинна була відповідати встановленим стандартам, технічній документації й вимогам та умовам контракту.

Попри те, що спальні мішки не відповідали встановленим вимогам, директор підприємства свідомо подав неправдиву документацію до військової частини. У подальшому після поставки 20 тис таких спальників товариство заволоділо бюджетними коштами у сумі 30 млн грн, які були перераховані на рахунок підприємства.

Разом з тим, старший офіцер служби контролю якості речового майна військової частини прийняв на речовий склад без проведення належної перевірки 20 тис спальних мішків, які не відповідають технічним вимогам.

Досудове розслідування здійснювалося ТУ ДБР у м. Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції.

Офіс Генерального прокурора