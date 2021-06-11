Повідомлено підозру керівнику підприємства, яке незаконно видобувало корисні копалини

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з розслідування злочинів проти довкілля

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику одного з гірничодобувних приватних товариств, який організував незаконний видобуток корисних копалин у Донецькій області.

Встановлено, що його підприємство, після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, продовжило незаконно видобувати корисні копалини загальнодержавного значення.

Протягом 2017-2018 років було видобуто 192 тис. тонн вогнетривкої та важкоплавкої глини. Державі було завдано збитків на суму 48,7 млн гривень.

Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру керівнику приватного підприємства у незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 6 років.

Розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше у вказаному провадженні було повідомлено про підозру та скеровано до суду обвинувачення щодо ексзаступника голови Державної служби геології та надр України, який допустив самовільне користування вказаними надрами.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.