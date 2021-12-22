Повідомлено про підозри зловмисникам, які незаконно вирубали ліс на суму понад ₴5 мільйонів

Організував нелегальну схему та залучив двох спільників уже колишній 61-річний лісничий.

Викрили протиправну діяльність групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими ТУ ДБР.

Колишній лісничий, водночас будучи працівником органу — державної лісової охорони, залучив до схеми помічника та майстра лісу з метою здійснення незаконних порубок лісу без належних на те документів та всупереч плану проведення санітарних рубок. Деревину реалізовували третім особам в обхід встановлених норм.

Сума збитків, нанесених державі, становить понад 5,3 мільйона гривень.

Аби приховати протиправні дії, працівники лісництва склали документи про належне проведення санітарних порубок на окремій ділянці.

Колишньому лісничому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинений групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Помічнику лісничого оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 — ч. 3 ст. 365, а майстру лісу — за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Національна поліція України