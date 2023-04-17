СБУ викрила мережу ворожих інтернет-агітаторів: серед них – посадовець «Антонова»

Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів. До її складу входило шість пропагандистів, які проводили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів.

Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави.

Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Більшу частину деструктивного контенту «підхоплювали» з інтернет-ресурсів країни-агресора.

Так, у Києві:

затримано провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства «Антонов».

На російських інтернет-платформах «Вконтакте» та «Одноклассники» він періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до «приєднання» захоплених районів України до складу рф.

В Івано-Франківській області:

до 5 років 6 місяців тюрми засуджено мешканку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам «головних бандерівців».

На Закарпатті:

затримано мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході нашої держави.

Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні.

За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі:

повідомлено про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України:

110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Заходи із викриття злочинів проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області, Волинській, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України