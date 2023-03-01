Підтримували ворога і вступили до так званої «Народної міліції» під час окупації м. Ізюм — двох експоліцейських судитимуть за держзраду

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх співробітниць поліції за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм дві колишні поліцейські перейшли на бік ворога та обійняли посади «слідчих» у так званій «Народній міліції». Допомагаючи окупантам, обвинувачені вказували військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель.

До повноважень «правоохорониць» входило патрулювання території міста та проведення слідчих дій за законодавством держави-агресорки.

У вересні минулого року одну з «правоохорониць», 24-річну жінку, було затримано. Наразі вона перебуває під вартою.

Інша «народна міліціонерка», 32-річна жінка, переховується від слідства — її судитимуть заочно.

Справи розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура