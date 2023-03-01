Підтримували ворога і вступили до так званої «Народної міліції» під час окупації м. Ізюм — двох експоліцейських судитимуть за держзраду

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх співробітниць поліції за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм дві колишні поліцейські перейшли на бік ворога та обійняли посади «слідчих» у так званій «Народній міліції». Допомагаючи окупантам, обвинувачені вказували військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель.

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До повноважень «правоохорониць» входило патрулювання території міста та проведення слідчих дій за законодавством держави-агресорки.

У вересні минулого року одну з «правоохорониць», 24-річну жінку, було затримано. Наразі вона перебуває під вартою.

Інша «народна міліціонерка», 32-річна жінка, переховується від слідства — її судитимуть заочно.

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Справи розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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