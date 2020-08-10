У Чернівцях правоохоронці затримали посадовицю проєктної організації за вимагання та отримання хабара

Директор приватного проєктного підприємства вимагала 2 тисячі доларів США за сприяння в погодженні технічної документації. Слідчі ГУНП в Чернівецькій області та оперативники обласного управління СБУ затримали зловмисницю під час отримання частини неправомірної вигоди. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

Співробітники НПУ та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області викрили кримінально-протиправну діяльність 37-річної буковинки, яка є виконавчим директором приватної проєктної організації.

Зокрема, правоохоронці задокументували факт вимагання 2 тисяч доларів США за сприяння у виготовленні проєктної документації на передачу в оренду земельної ділянки в одному із сіл Сокирянського району Чернівецької області. Частину цих коштів – 500 доларів США – посадовиця вже отримала минулого місяця.

За вказаним фактом співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області відразу розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 10 серпня, у Чернівцях правопорушниця отримала решту грошей. Правоохоронці затримали жінку в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили у затриманої незаконно отримані 1,5 тисячі доларів США.

Слідчі поліції здійснюють низку обшуків за місцем проживання зловмисниці, в її автомобілі, службовому кабінеті та в інших приміщеннях, де можуть бути докази причетності жінки до кримінально-протиправних дій. Вирішується питання повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області