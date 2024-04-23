У Верховному Суді затвердили вирок колишній працівниці Укрпошти, яка передавала ворогу дані про місця базування ЗСУ у Харкові

Прокурори Харківської обласної прокуратури відстояли у Верховному Суді вирок стосовно 55-річної жінки, яку визнано винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Прокурори довели, що з кінця лютого 2022 року жінка, перебуваючи у Харкові та працюючи оператором звʼязку в одному з відділень Укрпошти, почала спілкуватися через Телеграм з двома представниками держави-агресора. Один з них — військовослужбовець зс рф, інший — бойовик так званої «ДНР».

Зрадниця передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки та надавала дані про пункти видачі гуманітарної допомоги.

Також жінка надсилала їм відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню.

У суді жінка свою вину не визнала та назвала всі доводи правоохоронців «дезінформацією».

10 березня 2023 колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок. Жінці призначено остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати вирок та направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Проте колегія суддів Харківського апеляційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги.

Надалі сторона захисту подала касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Постановою Верховного Суду касаційну скаргу захисника залишено без задоволення, а судові рішення — без змін.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура