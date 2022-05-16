У Києві трьох осіб підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у м. Києві повідомлено про підозру трьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, маючи на меті шахрайське заволодіння чужим майном, розмістили в інтернеті оголошення про здачу в оренду будинку в Закарпатській області за ціною 1500 грн за добу.

Потерпілі, які через збройну агресію рф проти України були змушені залишити своє місце проживання, перераховували кошти за оренду будинку на банківські рахунки зловмисників, після чого останні припиняли з ними зв’язок.

Встановлено, що протягом березня 2022 року зловмисникам вдалося ошукати 9 потерпілих.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття зловмисників здійснювалося за матеріалами та у взаємодії з управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура