У Києві трьох осіб підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману

Опубликовано

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у м. Києві повідомлено про підозру трьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, маючи на меті шахрайське заволодіння чужим майном, розмістили в інтернеті оголошення про здачу в оренду будинку в Закарпатській області за ціною 1500 грн за добу.

Возможно, это изображение 1 человек и текст

Потерпілі, які через збройну агресію рф проти України були змушені залишити своє місце проживання, перераховували кошти за оренду будинку на банківські рахунки зловмисників, після чого останні припиняли з ними зв’язок.

Встановлено, що протягом березня 2022 року зловмисникам вдалося ошукати 9 потерпілих.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття зловмисників здійснювалося за матеріалами та у взаємодії з управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

Like

Метки:

Читайте также: