Повідомлено про підозру батькам, які залишили новонароджену дитину на вулиці

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру батькам, які залишили в небезпеці новонароджену дитину (ч. 2 ст. 135 КК України).

За даними слідства, на початку 2025 року 36-річна жінка, яка не перебувала на обліку в медичній установі, народила вдома дитину. В подальшому, спільно із батьком залишила новонародженого хлопчика без нагляду, одного в безпорадному, небезпечному для життя та здоров’я стані під парканом будинку на одній із вулиць міста Богуслав Київської області.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура