₴4,2 млн. хабаря голові області: СБУ затримала у Вінниці директора держпідприємства

За цю суму посадовець намагався «переконати» очільника області змінити цільове призначення бюджетних коштів.

Співробітники СБУ затримали корупціонера «на гарячому»: під час передачі 200 тисяч гривень, як першої частини неправомірної вигоди.

Тепер замість державних коштів проти посадовця розпочато провадження за статтею Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Тривають слідчі дії.

Служба безпеки України