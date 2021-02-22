Повідомлено про підозру чоловіку, причетному до вбивства на цвинтарі мешканки міста Глобине

На Глобинщині кілька днів поліція та родичі розшукували безвісно зниклу жінку, яка 16 лютого пішла з дому та не повернулася. Згодом її тіло зі слідами насильницької смерті виявили на місцевому цвинтарі. Упродовж доби оперативники та слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили особу, яка підозрюється в умисному вбивстві зниклої глобинчанки. Наразі фігурант затриманий.

Про зникнення своєї 43-річної доньки до поліції Глобинщини 17 лютого повідомив місцевий чоловік. Він зазначив, що жінка пішла з дому вранці 16-го лютого та до цього часу не повернулася.

На пошуки зниклої безвісти людини був орієнтований весь особовий склад місцевого відділу поліції, а також поліцейські Кременчуцького району та працівники карного розшуку ГУНП в Полтавській області.

Згодом тіло жінки зі слідами насильницької смерті було виявлено на території закинутого місцевого цвинтаря. А упродовж менш ніж за добу оперативникам та слідчим вдалося встановити особу, яка обґрунтовано підозрюється в убивстві місцевої мешканки.

«У скоєнні особливо тяжкого злочину підозрюється 28-річний місцевий чоловік. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцької місцевої прокуратури, із фігурантом провели першочергові слідчі дії. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру в скоєнні умисного вбивства. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», — повідомив Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького

районного управління поліції)