ДТП за участі маршрутного автобуса із загиблими та травмованими – підозрюють жителя Котелевської тергромади (фото)

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури 67-річному жителю Котелевської територіальної громади повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Подія сталася 30 липня цього року, поблизу с. Стасі Полтавського району.

За даними слідства, пенсіонер, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив зіткнення з маршрутним автобусом, у салоні якого перебувало 17 пасажирів, серед яких двоє малолітніх та неповнолітня дитина. Від удару автобус відкинуло на зустрічну смугу автодороги, де він зіштовхнувся з автомобілем «Volkswagen Tiguan».

Унаслідок ДТП водій легковика «Volkswagen Tiguan» та пасажирка автобуса загинули, ще 10 людей, серед яких 2 дітей, госпіталізовані до медичних закладів.

Водії у стані алкогольного сп’яніння не перебували.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури