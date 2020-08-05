У Запоріжжі лікар стріляв у чоловіка під час конфлікту за місце на парковці

У Запоріжжі сталася стрілянина через паркомісце. 41-річний лікар стріляв у 26-річного фотографа.

Про це повідомляє видання ReginNews з посиланням на коментар дружини постраждалого, пише Суспільне.

Інцидент трапився просто на очах у жінки. Конфлікт між чоловіками стався на передодні, і, за словами дружини постраждалого Аліни Петрашин був вичерпаний. Але ображений сусід прийшов через кілька днів з револьвером “Флобер”.

Аліна розповіла, що чоловік, наразі, йде на поправку. У нього потрапило 6 куль, 2 пробило легені, а 1 зачепила серце. Наразі, стан постраждалого стабільний. Також жінка розповіла, що раніше не знала нападника, але є інформація, що він гінеколог-акушер.

Родичі нападника стверджують, що допомагають сім’ї постраждалого у лікуванні. Дружина Аліна це заперечує і каже, що не братиме грошей:

“Я стверджую, що факту фінансової допомоги чи отримання від них ліків не було. Вони не допомагають і не будуть, бо ми цього не приймемо. Нехай відповідає сповна за свою агресію і спробу вбивства.”

Стрілка поліцейські затримали та оголосили йому підозру. У поліції розпочали досудове розслідування за підозрою в замаху на вбивство. Наразі слідчі встановлюють всі обставини конфлікту та опитують свідків. // Діло