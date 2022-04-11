У Хмельницькому патрульні виявили водія з підробленими правами та документами на авто

За вказаним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.ч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України.

Учора під час патрулювання міста інспектори роти ТОР зупинили автомобіль «Audi A4» за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водій пред’явив реєстраційний документ на транспортний засіб з ознаками підробки. Також після перевірки посвідчення водія за інформаційно-пошуковими базами виявилось, що посвідчення водія за вказаними серією та номером належить іншій особі.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Зазначені документи у порушника вилучили і направили на експертизу. За фактом підробки і використання підроблених документів слідчі відкрили кримінальне провадження. Розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області