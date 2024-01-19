До 10 років ув’язнення засуджено мешканця Дніпра, який позбещував доньок та створював дитяче порно

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра суд визнав винним громадянина у розбещенні малолітніх дітей та виготовленні, зберіганні дитячої порнографії без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що мешканець м. Дніпра упродовж трьох років розбещував малолітніх доньок, користуючись їхнім безпорадним станом і довірою.

Дівчаткам на момент початку вчинення протиправних дій було 13 та 12 років.

Крім того, чоловік виготовляв та зберігав файли порнографічного характеру за участю однієї із доньок.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.

На підставі наданих ювенальними прокурорами доказів, численних показів потерпілих, висновків експертиз його винуватість повністю доведена.

До вступу вироку у законну силу суд залишив чоловіка під вартою.

Відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Офіс Генпрокурора