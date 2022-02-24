Повідомлено про підозру чоловіку, який побив таксиста на Майдані Незалежності

На прохання водія надягнути захисну маску пасажир відреагував агресивно та побив керманича. Відтепер порушнику загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

Інцидент трапився у жовтні минулого року на Майдані Незалежності. До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його побив невідомий. Слідчо-оперативна група прибула до лікарні, де прийняла заяву від потерпілого та розпочала пошуки порушника.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що конфлікт між водієм та пасажирами виник через прохання одягнути засоби індивідуального захисту:

«Ми встановили, що вранці у центрі міста компанія молодиків сіла у таксі без захисних масок. На прохання водія надягнути засоби індивідуального захисту, вони відреагували агресивно та у відповідь 24–річний броварчанин руками та ногами побив потерпілого. Після чого зловмисник змусив водія служби таксі відвезти їх у Бровари. Далі потерпілий звернувся до лікарні за допомогою, де медики зафіксували струс мозку та перелом верхньої щелепи. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до побиття водія».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва