Повідомлено про підозру чоловіку, який приїхав з Миколаєва у Харків, щоб збувати наркотики

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова 23-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Миколаєва прибув у Харків, щоб збувати психотропні речовини та наркотичні засоби. Вказаний чоловік зберігав заздалегідь розфасовані психотропи і наркотики, які в подальшому розповсюджував по місту через так звані «закладки».

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. У нього вилучено 34 згортки, з яких у 28 містився кокаїн, а в інших — LSD, MDMA.

Ухвалою судді Московського районного суду стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід з правом внесення застави 113 500 грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури