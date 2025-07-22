Повідомлено про підозру чоловіку, який влаштував різанину в столичному ТРЦ

Дії підозрюваного кваліфіковані слідством як замах на умисне вбивство. Згідно із санкцією статті, нападнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на минулих вихідних до поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що в одному з торгівельних центрів у Голосіївському районі поранено чоловіка.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що конфлікт виник між двома товаришами. У розпалі сварки нападник дістав ніж та намагався ударити ним потерпілого по голові, а коли в нього це не вийшло — заподіяв тяжке ушкодження, ударивши чоловіку у ногу.

Внаслідок поранення потерпілий втратив багато крові та його у критичному стані доправили до лікарні, наразі його стан стабільний.

Правоохоронці затримали 27-річного киянина на місці скоєння злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва