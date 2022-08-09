Повідомлено про підозру чоловіку, який збував наркотики на столичній Дарниці

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Правопорушник за допомогою мобільного додатку купував наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Шляхом реалізації оперативної інформації співробітники Дарницького управління поліції спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві біля будинку на проспекті Бажана затримали чоловіка, який займався придбанням та розповсюдженням наркотиків. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

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Як розповіла слідча Дарницького управління поліції Анастасія Крестиліна, правоохоронці встановили особу правопорушника та зафіксували факт отримання ним посилки з ймовірними наркотиками в одному із столичних поштоматів:

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«Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець Луганщини, 1995 року народження. Під час обшуку ми виявили при ньому чотири полімерні пакети з речовинами зеленого кольору загальною вагою близько 2 кілограмів. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника ми вилучили близько 1 кілограма речовини, схожої на марихуану та 200 грамів грибів. Вилучені речовини направлені на проведення експертного дослідження».

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Поліцейські встановили, що наркоділок за допомогою одного з телеграм-каналів займався придбанням наркотиків та психотропів з метою подальшого їх збуту шляхом закладок. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває у СІЗО.

Слідчі поліції Києві повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, які є особливо небезпечними. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Також поліцейські готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва

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