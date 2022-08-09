Повідомлено про підозру чоловіку, який збував наркотики на столичній Дарниці

Правопорушник за допомогою мобільного додатку купував наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Шляхом реалізації оперативної інформації співробітники Дарницького управління поліції спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві біля будинку на проспекті Бажана затримали чоловіка, який займався придбанням та розповсюдженням наркотиків. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Як розповіла слідча Дарницького управління поліції Анастасія Крестиліна, правоохоронці встановили особу правопорушника та зафіксували факт отримання ним посилки з ймовірними наркотиками в одному із столичних поштоматів:

«Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець Луганщини, 1995 року народження. Під час обшуку ми виявили при ньому чотири полімерні пакети з речовинами зеленого кольору загальною вагою близько 2 кілограмів. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника ми вилучили близько 1 кілограма речовини, схожої на марихуану та 200 грамів грибів. Вилучені речовини направлені на проведення експертного дослідження».

Поліцейські встановили, що наркоділок за допомогою одного з телеграм-каналів займався придбанням наркотиків та психотропів з метою подальшого їх збуту шляхом закладок. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває у СІЗО.

Слідчі поліції Києві повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, які є особливо небезпечними. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Також поліцейські готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва