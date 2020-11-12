Поліція затримала подружжя киян за скоєння серії крадіжок з будинків

Так, до Вишгородського відділу поліції надійшли звернення громадян про викрадення велосипедів, електроінструментів та інших речей, які знаходилися у під’їздах багатоповерхових будинків міста Вишгород.

Завдяки камерам, що розміщені у під’їздах будинків, вдалося встановити осіб, а системі відеоспостереження «Безпечна Київщина» подальше їх пересування.

Викрадачами виявилися жителі м. Києва: 37- річний чоловік та його 35-річна дружина.

За даними фактами поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України.

Все викрадене у якості речових доказів вилучено, слідство триває.

Закликаємо громадян, які виявили відсутність своїх двоколісних чи інших особистих речей, звертатися до Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області.

Поліція Київської області

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