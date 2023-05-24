Повідомлено про підозру чотирьом правоохоронцям-зрадникам з Сєвєродонецька та Генічеська

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру чотирьом правоохоронцям, які зрадили Україну та пішли служити у лави окупантів.

Так, у Сєвєродонецьку після початку повномасштабного вторгнення російських військ один з фігурантів проігнорував наказ керівництва про евакуацію та очолив так зване пожежне депо «мчс лнр» міста. За активну співпрацю з загарбниками від окупаційної адміністрації він вже встиг отримати грамоту.

Інший зрадник приїхав до Сєвєродонецька вже після 24 лютого 2022 року і також пішов на «службу» до пожежної частини так званого «мчс лнр».

Третій фігурант до окупації очолював одну з пожежно-рятувальних частин Сєвєродонецька. Але, після тимчасової окупації міста, обійняв посаду начальника пожежної частини «мчс лнр» в Рубіжному Луганської області. Крім того, він брав участь у зустрічі з делегацією невизнаної Абхазії, про що надав інтерв’ю пропагандистським телеканалам.

Ще один правоохоронець пішов працювати на окупантів у Генічеську. Він влаштувався на роботу у фейковій установі окупаційної адміністрації – так званій міліції, що діяла за законами рф.

Трьом експравоохоронцям з Луганської області заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Фігуранту, який працює на окупантів в Генічеську, заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура та Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР