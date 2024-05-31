Повідомлено про підозру двом дніпрянам, які намагалися незаконно привласнити землі рекреаційного призначення на Закарпатті

На Закарпатті поліція викрила на шахрайстві та підробці документів двох жителів міста Дніпро.

У ході досудового розслідування слідчі поліції у співпраці з оперативниками ГУНП встановили, що 46-річний та 50-річний фігуранти, з метою незаконного привласнення та подальшого продажу земель рекреаційного призначення у селищі Ясіня Рахівського району, виготовили підроблений державний бланк на право власності. В подальшому зловмисники надали підробку сертифікованому інженеру, який вніс відомості про право власності до реєстру та присвоїв земельній ділянці унікальний кадастровий номер.

Отримавши незаконним шляхом повний пакет документів на землю, фігуранти надали їх державному реєстратору. Саме на цьому етапі було викрито їх злочинний умисел та попереджено незаконне відчуження землі.

Правоохоронці запобігли заподіянню майже 6 мільйонів гривень збитків бюджету Ясінянської територіальної громади.

Слідчі Головного управління поліції області зібрали всі докази та повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ККУ), організації підроблення офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 358 ККУ) та організації використання завідомо підробленого документа (ч.4 ст. 358 ККУ).

Підозрювані перебувають під вартою у слідчому ізоляторі. Розслідування у справі триває. Готуються матеріали для скерування матеріалів кримінального провадження до суду.

Процесуальне керівництво та дійсних Закарпатська обласна прокуратура.

Поліція Закарпатської області