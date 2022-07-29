Повідомлено про підозру двом посадовцям, які завдали збитків АТ на ₴27 млн.

Зокрема перший заступник голови правління та голова наглядової ради приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями уклали договори з підконтрольними їм товариствами про оренду залізничних вагонів. Зловмисники використали своє службове становище та значно занизили вартість оренди для «своїх».

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що перший заступник голови правління та голова наглядової ради одного з приватних акціонерних товариств з іноземними інвестиціями уклали договори щодо оренди 92 залізничних вагонів. Другою стороною у підписанні договору стали заздалегідь визначені та підконтрольні посадовцям двоє товариств. В угоді фігуранти вказали значно занижену вартість за оренду залізничного транспорту. Відтак приватне акціонерне товариство недоотримало річного прибутку у розмірі майже 27 млн грн.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)