Повідомлено про підозру двом жінкам, які ошукали мешканок Деснянського району столиці

За схемою «ваш родич потрапив у ДТП» зловмисниці виманили у потерпілих майже 230 тисяч гривень. У ході досудового розслідування встановлена причетність фігуранток до 4 епізодів. На час досудового розслідування порушниці перебуватимуть під вартою, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники кримінальної поліції Деснянського управління поліції затримали двох жінок, які на вулиці Закревського шахрайським шляхом виманили у пенсіонерки гроші. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Зі слів начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслава Сєрєбряка, встановлена причетність зловмисниць до 4 фактів шахрайств, скоєних відносно мешканок району:

«Ми з’ясували, що затримані телефонували літнім жінкам та повідомляли, що їх родичі нібито у лікарні після ДТП та для проведення операції негайно потрібні гроші. Пенсіонерки віддавали свої заощадження, а це майже 230 тисяч гривень. Працівники оперативно-пошукового відділу кримінальної поліції встановили особи ймовірних правопорушниць, а згодом затримали їх у Печерському районі столиці під час обміну грошей, які їм віддала одна з потерпілих».

Під час поверхневого огляду у зловмисниць слідчі виявили та вилучили 1850 євро та 1350 доларів США. 35-річну киянку та 20-річну уродженку Вінницької області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочаті два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранткам про підозру у скоєнні 4 епізодів злочинів. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За скоєне жінкам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва