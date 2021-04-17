В Николаеве у магазина зарезали мужчину

Сегодня, 17 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина на улице Военной лежит тело мужчины с ножевыми ранениями.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры по розыску и задержанию причастных к совершению преступления лиц.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации. Продолжаются первоочередные следственные действия. // mayupravo.com