Повідомлено про підозру екс-міліціонерці, яка служить окупантам на Луганщині

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури мешканці Луганщини повідомлено про підозру за фактом державної зради, колабораціонізму, участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації ( ч. 1, ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана працювала у правоохоронних органах міста Красний Луч (теп. Хрустальний), а у 2014 році перейшла на бік ворога.

Вона вступила до незаконного збройного формування терористичної організації т.зв. «лнр», де проходила службу на різних посадах.

Разом із представниками окупаційної влади вона проводила обшуки та фільтраційні заходи з проукраїнським населенням. Зокрема допитувала родичів військовослужбовців ЗСУ для встановлення відомостей військового характеру, ідентифікації українських бійців та, щоб дізнатися місця їх розташування у зоні бойових зіткнень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють працівники ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура