Повідомлено про підозру ексдиректору КП за фактами розтрати майна на ₴1,5 млн.

За дорученням керівника Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому генеральному директору КП «Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма «Обрій» за низкою фактів розтрати майна службовою особою з використанням службового становища, вчиненого повторно (ч. 2, 3, ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, колишній генеральний директор КП, який на теперішній час є депутатом Житомирської міської ради, упродовж 2016-2018 років надавав в суборенду нежитлові приміщення, розташовані по

вул. В. Васильківській у місті Києві.

Отримані від оренди грошові кошти, останній перераховував на рахунки суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на його родичів, в якості оплати за товари та послуги, які в дійсності не поставлялись та не надавались.

Вказаними протиправними діями державі загалом завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, керівником Київської міської прокуратури прийнято рішення про наявність достатніх доказів для повідомлення колишньому посадовцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, здійснення якого доручено прокурорам групи прокурорів у провадженні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБ України.

За вчинене передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура