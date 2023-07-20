Повідомлено про підозру експравоохоронцю, який на Мелітопольщині в угоду окупантам катує українців

Працівники ДБР за оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру колишньому правоохоронцю. Він продовжує затримувати та катувати проукраїнськи налаштованих громадян на тимчасово захопленій окупантами Мелітопольщині.

Встановлено, що після окупації військами зс рф території Мелітопольського району Запорізької області, зловмисник добровільно влаштувався до карального органу, створеного загарбниками.

Підозрюваний виявляв та продовжує виявляти проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців та незаконно їх переслідувати.

Встановлено факти протиправного проникнення фігуранта спільно з представниками окупаційних військ до помешкань мирних жителів, безпідставних затримань та знущань.

Зрадник, у порушення вимог міжнародного гуманітарного права, погрожував затриманим застосуванням вогнепальної зброї. Він завдавав ударів кулаками, ногами та прикладом автомата по обличчю, тулубу, ногах цивільних мешканців, погрожуючи при цьому їх вбити.

Крім того, громадян злочинці незаконно поміщали до катівні. Затримані піддавалися жорстоким тортурам, із заподіянням фізичного та психологічного тиску.

Фігуранту повідомлено про підозру за фактами колабораційної діяльності, а також у порушенні законів та звичаїв війни у змові з представниками держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Санкція статей передбачає покарання – до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР