Повідомлено про підозру групі колаборантів за пропагандистські заходи у тимчасово окупованому Мелітополі

Для «зомбування» українських дітей псевдогубернатор Запорізької області разом із незаконним керівником «міністєрства маладьожной палітікі» та жителькою Мелітополя створювали проросійські молодіжні рухи. Зрадники організовували масові заходи, спрямовані на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Працівники поліції зібрали беззаперечні докази протиправної діяльності колаборантів.

Слідчі Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області повідомили про підозру так званому гауляйтеру регіону, псевдоміністру молодіжної політики та 20-річній активістці молодіжних рухів, створених за вказівкою російських пропагандистів.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що влітку 2022 року окупанти за активного сприяння колаборантів створили на території Мелітопольського району осередки молодіжних організацій з метою «правильного» виховання молоді під егідою призначених керівників-зрадників. У публічному просторі та за допомогою створених медіаресурсів вони спотворювали світогляд дітей, активно пропагуючи серед юного населення наративи про покращення життя з владою рф, закликали школярів та студентів до толерантності та співчуття до окупантів. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області