Повідомлено про підозру групі особам, які облаштували фейковий обмінник та заволоділи ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру групі осіб, які під виглядом обміну валюти заволоділи коштами громадянки на суму понад 1,5 млн гривень (ч. 4 ст. 190 КК України).

Організували шахрайську схему з обміну валюти троє знайомих, які облаштували фейковий пункт обміну валют з запасними дверима та розмістили оголошення в інтернеті про обмін валюти за вигідним курсом. Таким чином зловмисникам вдалося заманити громадянку, яка мала намір здійснити обмін 54 тис. доларів США.

Отримавши від клієнтки вказані кошти, один із зловмисників разом з валютою покинув приміщення через запасний вихід.

У такий спосіб спільникам вдалося ошукати потерпілу на понад 1,5 млн гривень.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців усіх фігурантів затримано «по гарячих слідах» та повідомлено про підозру.

Грошові кошти потерпілої вилучено.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування Голосіївським УП ГУ НП в м. Києві. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Київська міська прокуратура