У столичному хостелі іноземець ножем поранив чоловіка

Під час сварки у кімнаті хостелу зловмисник ножем поранив чоловіка, а сам втік. Його затримали на території сусідньої області, де він планував переховуватись. Слідчі повідомили йому про підозру. За скоєне останній може провести вісім років за ґратами.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з кімнат хостелу виявили 47-річного чоловіка з ножовим пораненням. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу та медики, які госпіталізували потерпілого.

Працюючи на місці події поліцейські встановили, що до мешканця хостелу прийшов його товариш. Проте в кімнаті перебував сусід чоловіка, якому не сподобався візит незнайомця. В результаті між чоловіками виникла сварка під час якої гість вдарив потерпілого ножем і втік.

У результаті проведених оперативних заходів працівники Деснянського управління поліції спільно з колегами зі столичного главку та аналітиками сектору кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 33-річний іноземець. Він намагався втекти у іншу область, але завдяки співпраці з колегами з Полтавської області нападника затримали.

Слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва