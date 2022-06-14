Повідомлено про підозру киянину, який активно підтримував окупацію України

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 53-річному киянину за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії російської федерації проти України та публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 436 КК України (пропаганда війни), використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники», розміщував в ній текстові та графічні матеріали із закликами до підтримки дій держави-агресора.

Крім того, чоловік розміщував фото та відео матеріали, що виправдовують та визнають правомірною збройну агресію рф проти України, символіку та агітаційні матеріали так званих ЛНР та ДНР, а також комуністичного тоталітарного режиму, та поширював інші агітаційні матеріали на підтримку армії та влади російської федерації та тимчасово окупованих територій України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура