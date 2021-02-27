Повідомлено про підозру киянину, який обкрадав автівки на столичній Оболоні

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Зловмисник, перебуваючи на випробувальному терміні за аналогічний злочин у іншому районі Києва, вчинив крадіжку та пограбування. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на Оболонській площі невідомий розбив вікна в автомобілях та вкрав речі. На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

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Власник автівки розповів поліцейським, що почув як спрацювала сигналізація на його транспортному засобі. Коли він вийшов, то помітив на стоянці чоловіка, який вже встиг розбити скло у іншому автомобілі та витягав звідти речі. Зловмисника наздогнали та затримали з вкраденим майном.

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Співробітники поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 39-річний мешканець Києва, неодноразово судимий за майнові злочини. Зокрема, чоловік перебував на випробувальному терміні за аналогічний злочин у іншому районі столиці.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуальним керівництвом міської прокуратури №5 повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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