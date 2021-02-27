Повідомлено про підозру киянину, який обкрадав автівки на столичній Оболоні

Зловмисник, перебуваючи на випробувальному терміні за аналогічний злочин у іншому районі Києва, вчинив крадіжку та пограбування. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на Оболонській площі невідомий розбив вікна в автомобілях та вкрав речі. На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Власник автівки розповів поліцейським, що почув як спрацювала сигналізація на його транспортному засобі. Коли він вийшов, то помітив на стоянці чоловіка, який вже встиг розбити скло у іншому автомобілі та витягав звідти речі. Зловмисника наздогнали та затримали з вкраденим майном.

Співробітники поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 39-річний мешканець Києва, неодноразово судимий за майнові злочини. Зокрема, чоловік перебував на випробувальному терміні за аналогічний злочин у іншому районі столиці.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуальним керівництвом міської прокуратури №5 повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва