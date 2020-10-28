Повідомлено про підозру киянину, який пограбував свого знайомого у під’їзді

Зловмисник побив та відібрав сумку у чоловіка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Оболонського управління поліції звернувся 34-річний киянин, який повідомив, що за адресою Оболонський проспект його побив та пограбував наглядно знайомий.

Оперативний черговий негайно направив за вказаною адресою слідчо-оперативну групу. На місці правоохоронці встановили, що у загальному коридорі під’їзду між чоловіками виник словесний конфлікт, в результаті якого господар квартири наніс кілька ударів своєму опоненту. Зловмисник забрав у потерпілого сумку з грошима, телефонами і документами та зачинився у власній квартирі.

Співробітники поліції затримали правопорушника у квартирі та вилучили у нього речі потерпілого на суму понад 23 000 грн. Ним виявився 34-річний киянин. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Оболонського управління поліції фігуранту повідомив про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва