Одеські поліцейські викрили 22-річного молодика у підпалі двох поштових відділень

На щастя, внаслідок протиправних дій молодика ніхто не постраждав. Фігуранту повідомили про підозру. Наступні 10 років він може провести за ґратами.

Обидві події сталися в одну ніч у Київському районі Одеси. За кілька годин оперативники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно з працівниками відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановили правопорушника. Ним виявився містянин, який в липні отримав покарання за крадіжку у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Молодика затримали за місцем мешкання.

Наразі правоохоронці з’ясували, що фігурант отримав через месенджер пропозицію за грошову винагороду підпалити поштові відділення. За вказівками координатора він придбав необхідне знаряддя для скоєння злочинів, а вночі підпалив два об’єкти, розбивши каменем та обливши легкозаймистою рідиною вікна.

Одне займання швидко згасло самостійно, не поширившись далі вікна, а другу пожежу ліквідували працівники охорони, відреагувавши на сигналізацію. Окрім вікна, в будівлі вогнем пошкоджені фасад та стіни в середині. Спричинені правопорушником збитки встановлюються.

Результат своїх дій зловмисник зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану «роботу». Втім, коштів за неї він так і не отримав.

Слідчі вилучили в якості речових доказів мобільний телефон затриманого, одяг, у якому він скоював підпали, каністру з-під паливно-мастильних матеріалів та інші речі, що становлять інтерес для слідства, які скерували на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси. Повні обставини злочинів встановлюються.

Поліцейські закликають громадян бути свідомими та не спокушатися «легкими грошима», які пропонують за неправомірні дії, адже ця дорога веде не до покращення матеріального становища, а за ґрати.

Одеське районне управління поліції № 1