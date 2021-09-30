Повідомлено про підозру киянці, яка вчиняла домашнє насильство відносно свого батька
Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 43-річній мешканці Києва, яка систематично вчиняла домашнє насильство відносно свого 65-річного батька (ст. 126-1 КК України).
Так досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, проживаючи зі своїм батьком, впродовж травня-серпня поточного року систематично ображала його, висловлювалась в його бік нецензурною лайкою, принижувала, психологічно тиснула, при цьому не давала йому можливості залишити приміщення квартири, в якій вони спільно проживали.
За вчинене жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 2-х років.
Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet