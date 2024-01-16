Повідомлено про підозру міському голові Тульчина на Вінниччині, через дії якого громада не отримала ₴3 млн. за оренду землі

Працівники ДБР повідомили про підозру Тульчинському міському голові, через дії якого міська громада недоотримала близько 3 млн грн оренди за користування цукровим заводом землею громади.

У вересня 2021 року між міською радою та одним з цукрових заводів було укладено договір про сплату оренди за користування комунальними землями. Це майже 70 га площі у Вінницькій області, на яких розгорнуті потужності підприємства. Відповідно до законодавства, орендар має сплатити 3% від нормативної вартості земель.

Проте, Тульчинська міська рада подібну оцінку земельної ділянки не проводила. Натомість міський голова одноосібно, без відповідного рішення виконавчого комітету та розгляду проєкту угоди земельною комісією, підписав документи, в яких оцінка вказаної землі становила менш як 2 млн грн, а сплата за користування, відповідно, становила всього 50 тис. грн.

Ділянка належить до категорії земель промисловості, проте для зменшення орендної плати в угоді вона була відображена як землі сільськогосподарського призначення.

У червні 2022 року Вінницький науково-дослідний проєктний інститут землеустрою визначив, що нормативна оцінка цієї ділянки більша за встановлену у договорі в 51 раз. Таким чином, підприємство не доплатило в держбюджет 2 млн 803 тис. грн.

Міський голова достеменно знав про порушення земельного законодавства при укладенні відповідного договору та відсутності проведення належної оцінки земель комунальної власності. Крім того, за даними слідства, посадовець надавав підлеглим усні вказівки щодо підготовлення проєкту відповідного договору та наказував не виносити це питання на розгляд постійних комісій.

До грудня 2023 року справу розслідували працівники Нацполіції, а потім вона була передана ДБР.

Міський голова Тульчина підозрюється у зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Вирішується питання щодо обрання чиновнику запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває, встановлюються можливі інші оборудки з землею та причетність до злочинів інших посадовців.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

ДБР