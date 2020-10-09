Повідомлено про підозру молодику, який придбав для перепродажу наркотичні засоби

Юнак замовив заборонені речовини через інтернет мережу та планував їх перепродати. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час патрулювання території Оболонського району столиці правоохоронці помітили хлопця з коробкою у руках. При перевірці поліцейські виявили у парубка заборонені речовини, які він щойно отримав у поштовому відділенні.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, яка задокументувала злочин.

Правопорушником виявився 21-річний уродженець Київщини, раніше не судимий. У посилці правоохоронці виявили пластикову банку з білою порошкоподібною речовиною та бляшанку з поліетиленовим пакетом всередині. Слідчі вилучили весь вміст коробки та направили на експертне дослідження. За висновком експертизи, вилучене є кокаїн та психотропна речовина GHB.

Слідчий повідомив зловмиснику про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва