Рада ухвалила покарання за несвоєчасне подання декларацій посадовими особами

Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Він передбачає поранення за несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зафіксоване в автоматичному режимі, повідомляє УНН.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, ухвалення законопроєкту у другому читанні та в цілому підтримали 305 народних депутатів

“Правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно) набрала 250 голосів – врахована.

Правка №27 (про право забути, що задекларував майно на 1,3 млн грн, і штраф буде 17 тисяч грн) набрала 199 голосів – не врахована.

Правка №112 (про те, що можна забити оренду) набрала 165 голосів – не врахована.

Правка №139 (про можливість не вносити в реєстр корупціонерів) набрала 161 голос – не врахована”, – написав Железняк у Telegram.