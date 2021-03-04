Повідомлено про підозру організатору схеми привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії на Сумщині

Сумською обласною прокуратурою повідомлено про підозру організатору схеми привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2019 році між товариством з обмеженою відповідальністю та Управлінням капітального будівництва укладено договір на будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги в с. Мала Павлівка Охтирського району.

Попри те, що директором товариства офіційно є інша особа, з початку будівництва підозрюваний фактично одноосібно здійснював керівництво підприємством, надавав вказівки та розпорядження працівникам, забезпечував виплату їм заробітної плати тощо. За його вказівкою в офіційну документацію були внесені недостовірні дані про виконану роботу та вартість використаних при цьому матеріалів, на підставі яких підряднику перераховано 2,8 млн грн. Згідно висновку експерта обсяги фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначеним у актах, завищення складає 313 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури