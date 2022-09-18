Повідомлено про підозру псевдоначальниці «пенсійного фонду м. Олешки Херсонської області»

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянці України заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану(ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року підозрювана перейшла на бік ворога та надала згоду обійняти посаду так званої начальниці незаконного органу виконавчої влади «пенсійного фонду м. Олешки Херсонської області».

Підозрювана здійснює керівництво захопленого військовослужбовцями РФ Олешківського сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області та виконує доручення окупаційної влади. Для підтримання позитивного іміджу загарбників здійснює нарахування місцевим мешканцям матеріальної допомоги в розмірі 10 тис рублів, формує реєстри для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора