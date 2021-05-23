Жінку, яку поліція Полтавщини розшукувала 2 тижні, знайшли мертвою у колодязі

Ще 9 травня Миргородським районним відділом поліції жінку було оголошено в розшук. Мешканку села Устивиця, Миргородського району, Полтавської області, яка 9-го травня цього року, близько 9-ї години, вийшла з дому та не повернулася.

А вчора, 21 травня, тіло жінки поліцейські виявили в місцевому колодязі, розташованому на відстані близько 700 метрів від її домогосподарства. До колодязя поліцейських привів службовий собака.

На пошуки зниклої жінки був орієнтований весь особовий склад місцевої поліції. Також долучалися до розшуку рятувальники, кінологи та громадськість.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, наразі тіло жінки направлено до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. // mashivka.in.ua