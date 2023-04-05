Повідомлено про підозру росіянці, яка мешкала в столиці та пропагувала «руський мир»
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру громадянці Російської Федерації за фактом виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
На території України підозрювана мешкає з 2021 року та має посвідку на постійне проживання.
Слідством встановлено, що при спілкуванні по телефону з знайомим жінка підтримувала дії держави-агресора (Російської Федерації) у проведенні агресивної війни проти України. Також у категоричній формі висловлювала свою позицію, в якій містилось заперечення та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.
Вказаний факт був виявлений у ході документування іншого злочину, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди колишнім народним депутатом України.
Підозрювана виявилася його знайомою. Обвинувальний акт відносно колишнього народного обранця у вересні 2022 року був скерований до суду, а матеріали щодо жінки – виділені в окреме кримінальне провадження.
Висновком судово-лінгвістичної експертизи підтверджено, що у висловленнях підозрюваної містяться заперечення та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Голосіївського УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.