Повідомлено про підозру шахраю, який ошукав двох осіб на суму понад ₴250 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю одного з населених пунктів Київської області за вчинення шахрайства, вчиненого повторно в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, а також незаконне використання конфіденційної інформації про особу та заволодіння офіційними документами шляхом шахрайства (ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 1 ст. 357 КК України).

За даними слідства, у лютому минулого року 39-річний чоловік під час спілкування на одному із сайтів знайомств у мережі Інтернет, повідомив потерпілій неправдиву інформацію про те, що він є представником компанії, основним видом діяльності якої є фінансові операції.

Переконавши 35-річну жінку в можливості легкого заробітку, чоловік зустрівся з нею у м. Черкаси та шахрайським способом заволодів 4 банківськими картками, які належать потерпілій і її батьку.

У подальшому зловмисник незаконно використав конфіденційну інформацію про потерпілих та відкрив ряд кредитів на їх ім’я, заволодівши грошовими коштами на суму понад 250000 грн.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою за вироком суду в іншому кримінальному провадженні.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури