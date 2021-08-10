Встановлено особу другого зловмисника, причетного до замовного вбивства в Одесі

Це 35-річний уродженець Грузії, громадянин Російської Федерації Курбанов Роман Байрамович.

Діючи за попередньою змовою зі своїм земляком — 27-річним Ельмуразом Мамедовим, він прибув до України для скоєння умисного вбивства 25-річного громадянина Азербайджану за два тижні до реалізації злочину. Кожен зі зловмисників мав чітко розподілені обов’язки: Курбанов Роман виконував роль водія та спостерігача за обстановкою на місці вбивства, а Ельмураз Мамедов – стрілка.

Третього серпня правопорушники приїхали на придбаному заздалегідь Mercedes до багатоповерхівки на вулиці Маршала Малиновського, де чоловік, якого вони повинні були вбити, винаймав квартиру. Роман Курбанов залишився в автомобілі напоготові тікати, а Ельмураз Мамедов пішов підстерігати жертву. Щойно потерпілий з’явився біля дому, Мамедов вистрілив у нього з вогнепальної зброї, скочив в Mercedes і поїхав з Курбановим на вулицю Академіка Філатова, де вони покинули автомобіль і розбіглись кожен по своїх сховках.

За сприяння у вчиненні вбивства слідчі заочно оголосили росіянину підозру за ч.5 ст.27 і ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України та отримали ухвалу суду на його затримання. Дії його співучасника будуть перекваліфіковані за тією ж статтею. На сьогодні обидві особи оголошені в розшук.

Відділ комунікації поліції Одеської області